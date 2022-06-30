51 yaşında 27 yaşındaki genç kadınla evlendi! Gelin oğlunun 11 yaşındayken tanıştığı eski kız arkadaşı

ABD, Ohio'dan 27 yaşındaki Sydney Dean, 51 yaşındaki kamyon şoförü Paul ile evli ve aralarında 24 yaş fark var. Onunla ilk kez altıncı sınıftayken erkek arkadaşı olan oğlunu ziyaret ederken tanıştı. Genç çift ayrıldıktan sonra arkadaş kaldı ancak ilişkilerinin bir gün çok farklı bir dinamiğe sahip olacağını asla tahmin etmemişlerdi.

AŞIK OLMAYI BEKLEMİYORDU

Sydney, eski erkek arkadaşı yeni bir kız arkadaşı edinince ziyaretlerinde yalnız kaldığını ve onun yerine sık sık babası Paul ile sohbet ettiğini anlattı. Sydney, "Paul'e aşık olmayı asla beklemiyordum ve geleneksel olmayan bir şekilde tanıştık, ama yaptığım için çok mutluyum" dedi.

İKNA ETMEK ZOR OLDU

Çift, Sydney Ohio'da yasal rıza yaşı olan 16 yaşına geldiğinde çıkmaya başladı ve 2016'da evlendiler. Ancak ailelerini bu birlikteliğe ikna etmek yıllarını aldı. Bu sürecin sonunda bazı arkadaşlıklarını kaybettikleri bile oldu.

GENİŞ VE MUTLU BİR AİLE

Sydney, ailesi Paul'ü tanıdığı için onu çok sevseler de yaş farkından dolayı başlangıçta bu ilişkiyi hiç onaylamadıklarını anlattı. Paul'ün iki çocuğundan küçük olan ise, Sydney'in eski erkek arkadaşı olduğu için bir süre durumu garipsedi. Ancak şimdi herkes bu evliliği kabul etmiş ve çift için mutlular. İkili, geniş ve mutlu bir aile kurduklarını söyledi.

'EN İYİ KOCA'

Sydney duruma dair üzüntüsünü paylaştı ve "Yaş farkı ilişkileri hakkında pek çok olumsuz varsayım var, ancak bu, çiftlerin doğru nedenlerle bir arada olamayacakları anlamına gelmiyor. O isteyebileceğim en iyi koca ve bana çok iyi davranıyor." dedi.



