Balçiçek İlter'de talihsiz anlar! Canlı yayında yere yuvarlandı

Hafta içi her gün Star’da yayınlanan Balçiçek İlter’le Olay Yeri programında bugün ilginç anlar yaşandı.

Gölcük’te 22 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Ecem’i bulmak için titizlikle çalışan Olay Yeri programı, jandarma ekipleriyle birlikte canlı yayında, genç kızı bulmak için Vasfi Bey’in evine baskın düzenledi.

JANDARMA ECEM’İ ARIYOR

Ecem kaybolduktan sonra intihar eden anne Esra Hanım’ın sevgilisi defineci Süleyman K.’nın yakın arkadaşı Vasfi Bey’in evinde araştırma yapan Jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor

CANLI YAYINDA YERE YUVARLANDI

Jandarma ekipleriyle birlikte hareket eden Olay Yeri muhabiri, takip sırasında bir anda yere yuvarlandı. Gelen bilgilere göre muhabir durumu hafif yara ile atlattı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Baskına Giderken Yolda Gazi Olan Muhabir Emre pic.twitter.com/pVTPKUMiCA — Cezmi Kalorifer (@1cezmikalorifer) 26 Ocak 2018

Emre askerliği bedelli yapmış. — Hüseyin Uludağ (@lgdhuseyin) 26 Ocak 2018