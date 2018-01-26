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Balçiçek İlter'de talihsiz anlar! Canlı yayında yere yuvarlandı

DİZİ HABERLERİ | 26.01.2018 13:59 | Son Güncelleme 6 saat önce

Star’da yayınlanan Balçiçek İlter’le Olay Yeri programında talihsiz anlar yaşandı.

Balçiçek İlter'de talihsiz anlar! Canlı yayında yere yuvarlandı

Hafta içi her gün Star’da yayınlanan Balçiçek İlter’le Olay Yeri programında bugün ilginç anlar yaşandı.

Gölcük’te 22 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Ecem’i bulmak için titizlikle çalışan Olay Yeri programı, jandarma ekipleriyle birlikte canlı yayında, genç kızı bulmak için Vasfi Bey’in evine baskın düzenledi.

JANDARMA ECEM’İ ARIYOR

Ecem kaybolduktan sonra intihar eden anne Esra Hanım’ın sevgilisi defineci Süleyman K.’nın yakın arkadaşı Vasfi Bey’in evinde araştırma yapan Jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor

CANLI YAYINDA YERE YUVARLANDI

Jandarma ekipleriyle birlikte hareket eden Olay Yeri muhabiri, takip sırasında bir anda yere yuvarlandı. Gelen bilgilere göre muhabir durumu hafif yara ile atlattı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gülmeyin lan adama, ekmek parası için yapıyor keyfine değil.
gazeteci bariz rol yapıyor. seviyesizlik işte.
Gazilik bir olay mi bu şimdi
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