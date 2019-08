Balık derisi hastası Kayra'yı sevindiren haber

Diyarbakır, Ankara, İstanbul gibi şehirlerden hatta Azerbaycan'dan bile aileye kolilerce krem ve ilaç yardımı yapıldı. Bu yardımla birlikte yaklaşık 7 ay boyunca krem sıkıntısı yaşamayacaklarını belirten anne Süheyla Uzman, "Her kargo geldiğinde kolileri Kayra ile birlikte açtık, isimleri birlikte okuduk. Kayra her akşam yatarken bu kişilere isimleriyle birlikte dua ediyor. Krem bizim yaşantımızda olmazsa olmaz. Bizim kremlerimiz olduğu zaman Kayra hayata dönüyor" dedi.

Öte yandan Kayra, 8 Ağustos Perşembe günü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden engelli raporu alabilmek için heyete girecek.

'İYİ İNSANLAR VARMIŞ DEDİM'



Birçok hayırseverin kendisine ulaştığını belirten anne Süheyla Uzman, her gelen kremin tedavide kullanıldığını, kimsenin yanlış krem göndermediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hepsine minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. İstediğimiz kremlerin hepsini eksiksiz almışlar. Şu an çok mutluyuz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de bizimle ilgilenerek bundan sonraki heyet sürecini yakından takip edeceklerini bildirdiler. 'Demek ki iyi insanlar varmış' dedim. Şu anda yaz aylarında olduğumuz için elinde ve yüzünde yaralar var ancak kremlerimizi sürekli kullanıyoruz ve en azından dışarı çıkabiliyoruz. Bizim hastalığımız kalıcı bir hastalık. Yaralarını kaşıdığı zaman her tarafa dağılıyor. Kuru bir toprak gibi cildi çatlıyor. Gece uyumadığı için psikiyatristimizin verdiği şurupları içiriyorum. Sabah kalktığında çarşafları ve yastığı kan oluyor. Ona çok temiz bakıyorum. Ben kendimi Kayra'ya adadım. Dışarıyla hiçbir bağlantımız yok. Her yerde ikimiz varız. Kremler, Kayra ve ben her yere böyle gidiyoruz. Ama mutluyuz, her şeye şükrediyoruz."