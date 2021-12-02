Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunusu gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Konunun iletilmesi üzerine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

BALIK SÜRÜLERİNİ TAKİP EDİYORDU

Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi. Prof. Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunusun denizde beslenmek için balık sürülerini takip ettiğini söyledi.

''DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİR PARÇASI, BİZ DEĞİLİZ''

Balıkçıların ağıyla diğer balıkları yakaladığı esnada yunusun da bazen ağın içinde kalabildiğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti: "Ağın içinde kalan yunus kurtulmaya çalışıyor. Ne yazık ki balıkçı ağı yırtacak diye tüfekle vuruyor. Yanlış şekilde çok balık yediği düşünülüyor. Oysa araştırmalar yunusun günlük 10-12 kilogram civarında balık tükettiğini gösteriyor. İnsan denizin de balığın da kendine ait olduğunu vehmediyor. Yunus deniz ekosisteminin parçası, biz değiliz. Bir sahiplik kavgasında en son söz söyleyecek biziz aslında. Çok üzücü bir olay. Yunus bir deniz memelisi ve yunus türlerinin çoğu kırmızı listede."

Yapılan incelmelerin ardından yunusun toprağa gömüldüğü öğrenildi.

(AA)

