HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balık tutarken yakalanan kurye ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü

Balık tutarken yakalanan kurye ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü

13.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balık tutarken yakalanan kurye ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü

Antalya'da bir iş yerinin paket servisinde çalışan Cenk Arıcan (26), mesai öncesi falezlerden inip deniz kenarında balık tutmak istedi. Deniz polisi tarafından bota alınıp karaya çıkarılan Arıcan, ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü. Arıcan'a kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Kadınyarı'da meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Cenk Arıcan'ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti. Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi.

95f9117eaafbbaf72393e8079c78c9d0

Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan'ı bulunduğu yerden alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen Arıcan, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kuryeye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

17f13577dbe3f41275b32476fd594be8

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Şaşkına çeviren görüntü! Domuz sürüsünü böyle kovaladıŞaşkına çeviren görüntü! Domuz sürüsünü böyle kovaladı
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Domuz sürüsünü ’Aşk Kaman’da Yaşanıyor’ parçası ile kovaladı

Şaşkına çeviren görüntü! Domuz sürüsünü böyle kovaladı

Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Karısını öldürdükten sonra parçalara ayırıp gömen Afgan kocaya 18 yıl hapis

Karısını öldürdükten sonra parçalayıp gömmüş! Cezası belli oldu

Jandarmadan kumar baskınında 'misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim

Baskında yakalanınca 'misafirim' dedi! Jandarmadan olay yanıt

Beşiktaş'ta yattaki doğum günü partisine polis baskını

Tepki çeken görüntü! Polis affetmedi

Kadınların kabusu olmuştu! 'Sansar' yakalandı

Kadınların kabusu olmuştu! 'Sansar' yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.