Balıkçıların asla hayır diyemeyeceği avcılık malzemeleri

Doğru yem ve ekipmanlar ile görünce bile heyecanlanacağınız devasa balıklar yakalayabilirsiniz. Birbirinden güzel ve işlevsel balıkçılık ekipmanlarını sizler için derledik.

1- Esnek bir olta balıkçılığının olmazsa olmazı...

Avlanacağınız bölgedeki balık türlerine göre seçeceğiniz kamış, balığı çekerken sizlere büyük ölçüde kolaylık sağlar. Esnekliği ve dayanıklılığı ile hemen hemen her balık türünü avlayabilmek için uygun olan kamış ile balık keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Noeby kamışı BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Az enerji çok iş, olta makarası

Bilye sayısıyla, büyük balık avlarında bile soft bir çekiş sağlayan olta makarası, keyifli balık avlarında en iyi ekipmanınız haline geliyor.

Sea horse olta makarasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Bir misina bu kadar kiloyu kaldırır mı demeyin!

Dayanıklı ve esnek yapısıyla, büyük balıkları bile çekerken hiç zorlanmayan misina, sizlere kusursuz bir balık tutma deneyimi yaşatacak.

You-Zuri misinayı BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Tekne ile avlarda sonar şart!

Özellikle ağ ile avlanıyorsanız, sonar en büyük yardımcınız olacak. Balıkların yoğun olarak bulunduğu yerleri ve suyun derinliğini yaklaşık olarak size gösteren sonar, kolay kullanımı ile avlarınızın vazgeçilmezi haline geliyor.

Perfeclan sonarı BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Oltada alarmı ile balıklara kurtuluş yok!

Olta alarmı, hem sesi hem de ışıklı olarak oltada balık olup olmadığını size bildirir. Balıklarınızı av olmaktan kurtaramayacak olta alarmı, avlarınızı daha keyifli hâle getirecek.

Buffer olta alarmını BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Oltadaki balığı kaçırma!

Çoğu balığın biyolojik yapısı diğerlerinden farklı olduğundan her bir türe göre olan özel kancalardan seçim yapmalısınız. Sazan, levrek, karagöz ve yılan balığı gibi balık türleri için özel olarak tasarlanmış balık iğnesi, avınızın kurtulmasını zorlaştırıyor.

Crown balık iğnesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Balıklar için koku lezzetli bir yiyecek habercisidir...

İçerisinde onlarca farklı koku bulunduran ve özellikle sazan balıkları için özel olarak üretilen yem, bütün balıkları kendine çekecek. Kolayca kancaya takılan ve yavaş yavaş eriyen yemi kullanarak her zamankinden daha fazla balık yakalamaya hazır olun.

Nobranded yemi BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Parlak renkler, dikkatleri çeker!

Kancaya takacağınız canlı balıklar ya da gerçek bir balık görünümündeki sahte balıklar, saldırgan balıkları avınız yapabilmeniz için yeterlidir. Suda hareket ederken gerçek bir balık gibi titreşim üretebilen ürün, avlarınızında en etkili kozunuz olacak.

Anself rapalayı BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Balığı tekneye almak için destek şart

Balıklar kıyıya yaklaştıklarında kendilerini çırparak son bir kurtuluş yolu ararlar. Balık avı için özel olarak üretilen balık filesi, daha balık kıyıya yaklaşmadan almanızı sağlayarak balık tutma keyfinizin yarıda kalmasını önler.

Vosarea balık filesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Daha çok yem, daha çok balık

Balıkların belli bir alanda yoğunlaşması, avlanmada oldukça önemlidir. Kıyıdan kumanda ile kontrol edebileceğiniz yem teknesi ile kolayca balıkları belli bir alanda toplayabilirsiniz.

Flytise tekneyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

11- Bu kadar malzemeyi nereye koyacağım demeyin...

Oldukça fazla malzeme gerektiren balıkçılıkta, malzemelerin bir arada ve düzenli durması, önemlidir. Geniş kullanım alanı ve farklı cepleriyle avlarınızın vazgeçilmezi olacak balıkçı çantası, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar avlarınızda yanınızda olacak.

FreeCamp balıkçı çantasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

12- Balıkçı çizmeleriyle suyu ve çamuru dert etmeyin

Genellikle çamurlu olan av yerleri, balık keyfinizi kaçırabilir. Ayaklarınızı rahat ettirecek ve ayakkabılarınızı batmaktan kurtaracak balıkçı çizmesine hangi balıkçı hayır diyebilir ki?

Gezer balıkçı çizmesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

13- Tüm hava koşullarına hazır olmalısınız…

Özellikle yağmurlu havalar, su kenarlarının olmazsa olmazıdır. Sizi yağmurdan koruyacak balıkçı pardösüsü, haki rengi ile doğayla uyum içinde olmanıza olanak tanıyor.

PVC balıkçı pardösüsünü BURADAN inceleyebilirsiniz.

14- Su yüzeyine yakın balıklar için bire bir

Sinekler, böcekler ve yapraklar ile beslenen balıklar su yüzeyine yakın konumlarda bulunur. Bu balıkları avlayabilmek için iğne setinizi su yüzeyinde tutacak şamandıra, daha fazla balık tutmanızı sağlıyor.

Unbekannt şamandrayı BURADAN inceleyebilirsiniz.

15- Hiç efor harcamadan kabuklu avlayabilirsiniz…

Balık tuzağı sayesinde karides, yengeç ve ıstakoz gibi deniz canlılarını yalnızca zamanınızı harcayarak kolaylıkla yakalayabilirsiniz.

Junluck balık tuzağını BURADAN inceleyebilirsiniz.



