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  4. Balıkesir'de baba dehşeti! Oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir'de baba dehşeti! Oğlunu satırla keserek öldürdü

09.04.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tam bir vahşet yaşandı. Baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satırla keserek ölümüne sebep oldu. Babasının dehşete düşüren satırlı saldırısında kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaralanan 32 yaşındaki oğlu aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. Baba ise gözaltına alınırken korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de baba dehşeti! Oğlunu satırla keserek öldürdü

Korkunç olay edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde meydana geldi. M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.’yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINA ALINDI

Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı. Barış S.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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