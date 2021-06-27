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Balıkesir'de kayıp alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı

27.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, dün yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, alzheimer hastası Salim Erdinç'in (85) cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'de kayıp alzheimer hastasının cansız bedenine ulaşıldı

Edremit’in turistik Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıkan, Alzheimer ve tansiyon hastası Salim Erdinç, bir daha dönmezken, yakınları da kendisine ulaşamadı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Erdinç’in cep telefonunun şarjının bittiği sanılırken, aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ve UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından yapılan aramada Salim Erdinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olayla ligili soruşturma başlatırken, Erdinç'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Burdsa Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi. (DHA)

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Balıkesir
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