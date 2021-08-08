Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün yoldan çıkıp, takla attığı kazada 14 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Balıkesir Valisi Şıldak, kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki viraja dikkat çekti, ''Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir'' dedi.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru giden ve Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, yaralıları da ziyaret etti.

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor" dedi.

