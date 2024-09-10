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    4. Balina resmen kameralara şov yaptı! Amuda kalkıp poz verdi... Fenomen isim o anları saniye saniye kaydetti

    Balina resmen kameralara şov yaptı! Amuda kalkıp poz verdi... Fenomen isim o anları saniye saniye kaydetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 13:10
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    Avustralyalı bir TikTok fenomeni Brodie Moss, bir kambur balinanın amuda kalma hareketini yaptığı anları tesadüfen kaydetti. Kameradan habersiz olan balina adeta şov yaptı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Balina resmen kameralara şov yaptı! Amuda kalkıp poz verdi... Fenomen isim o anları saniye saniye kaydetti

    TikTok fenomeni Brodie Moss, denizde şeffaf rengi kanosuyla seyahat ederken son derece nadir görülen bir ana tanıklık etti ve o anları cep telefonuyla kaydetti. Kanosunun hemen önündeki bir balinanın amuda kalktığı anları kaydeden Moss o anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

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    Balinaların bu hareketi neden yaptığı henüz bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları ise balinanın hareketine esprili yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Trip attığı o kadar belli ki." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok tatlı bence" yorumunu ekledi.

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