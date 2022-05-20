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Bangaldeşli çift, genci geneleve sattıkları için idam cezasına mahkum edildi

20.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Hulna kentinde meydan gelen olay 13 yıl süre hukuk mücadelesinin sonucunda netlik kazandı. O dönemde 17 yaşında olan bir kızı yanlarında çalıştırmak üzere Hindistan’a davet eden Bangladeşli çift, onu geneleve satmıştı. Genç kızın şikayetçi olması üzerine mahkemeye çıkartılan Shahin Sheikh ve Asma Begum çifti idam cezasına çarptırıldı.

Bangaldeşli çift, genci geneleve sattıkları için idam cezasına mahkum edildi

Hindistan’ın Hulna kentinde yaşayan Shahin Sheikh ve Asma Begum çifti, 2009 yılının Ekim ayında 17 yaşındaki bir kızı yanlarına çalışmaya ikna ederek Hindistan’a çağırdı. Genç kızı bir süre sonra geneleve satan çift, kazandıkları parayı da harcadı. Kızından uzun bir süre boyunca haber alamayan anne, Khanjahan Ali karakolunda çift hakkında şikayette bulundu.

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İDAM CEZASI VERİLDİ

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Annenin şikayeti üzerine araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri genç kızın bir geneleve satıldığını ortaya çıkarttı. O sırada Shahin Sheikh'in ailenin şikayetini geri çekmesi için 187 Hindistan Rupisi teklif ettiği öne sürüldü. Raporlara göre, Khulna Kadın ve Çocukları Önleme Mahkemesi çift için ölüm cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelev Hindistan fuhuş
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