Bangaldeşli çift, genci geneleve sattıkları için idam cezasına mahkum edildi

Hindistan’ın Hulna kentinde yaşayan Shahin Sheikh ve Asma Begum çifti, 2009 yılının Ekim ayında 17 yaşındaki bir kızı yanlarına çalışmaya ikna ederek Hindistan’a çağırdı. Genç kızı bir süre sonra geneleve satan çift, kazandıkları parayı da harcadı. Kızından uzun bir süre boyunca haber alamayan anne, Khanjahan Ali karakolunda çift hakkında şikayette bulundu.

İDAM CEZASI VERİLDİ

Annenin şikayeti üzerine araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri genç kızın bir geneleve satıldığını ortaya çıkarttı. O sırada Shahin Sheikh'in ailenin şikayetini geri çekmesi için 187 Hindistan Rupisi teklif ettiği öne sürüldü. Raporlara göre, Khulna Kadın ve Çocukları Önleme Mahkemesi çift için ölüm cezası verdi.



