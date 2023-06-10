Banka hesabına baktığında gözlerine inanamadı! Bankanın havale hatasıyla 617 milyon liranın sahibi oldu... “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Brezilya'nın merkezindeki Tocantins eyaletinin başkenti Palmas'ta yaşayan 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento banka hesabında sadece 37 Sterlin varken bankanın yanlışlıkla kendisine 21 milyon sterlin gönderdiğini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Turist şoförü olarak çalışan dört çocuk babası Nascimento sabit bir geliri olmadığı ve piyango oynamadığı için paranın kaynağı konusunda kafa karışıklığı yaşadı. Paraya ulaştığında ise paranın iki banka arasındaki havale sırasında yapılan yanlış bir işlem nedeniyle kendisine ulaştığı ortaya çıktı.

ANINDA BANKAYA SORDU

Banka hesabındaki parayı gördüğünde şaşkınlıkla birlikte korku hissettiğini söyleyen Nascimento, “O kadar çok sıfır vardı ki korktum. Hayatımda böyle bir para hiç görmemiştim. Asla da sahip olamam. Evime gittim eşime 'Zengin olduk' dedim. Ama hemen eşim de 'Verelim' dedi. Bankayı aradım ve şubelerine gittim. Gece saat 21.00’da benim hesabımdaki para gitti” dedi.

Parayı saklamayı asla düşünmediğini söyleyen Nascimento, “Kötülük yapmayı bir an bile düşünmedim. Ben çok dürüst bir insanım ve sadece benim olanı istiyorum" diye konuştu.