Skandal hareket! Üvey annesi tarafından 9 saat boyunca arabada unutulan 1 yaşındaki çocuk öldü...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde bir hastanenin bahçesine park edilen arabada 1 yaşında çocuk unutuldu. Çocuğu arabada unutan sabah 8.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hastanede görev yapan üvey anneydi. Sonunda işinde çıkıp arabasına döndüğünde ise çocuğu baygın bri halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm tedavilere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

“BU TRAJİK BİR OLAY”

Puyallup Polis Departmanı halkı bilgilendirme görevlisi Don Bourbon olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, “Bu trajik bir olay ve kalbimiz çocuğun ailesiyle. Havaların ısınmasıyla beraber benzer vakaların artmamasını diliyoruz. Herkesi sakinleşmeye ve hareket etmeden önce iki kez düşünmeye davet ediyoruz.” dedi.