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  4. Bant ve muza ödenecek tutar belli oldu... Açık arttırmada 7 haneli tutarı ödeyecek o kişi sanat eseri yerine onu nasıl yapması gerektiğine dair talimatları alacak

Bant ve muza ödenecek tutar belli oldu... Açık arttırmada 7 haneli tutarı ödeyecek o kişi sanat eseri yerine onu nasıl yapması gerektiğine dair talimatları alacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 14:10
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Tartışmalara yol açan ve milyonlar paha biçilen “duvara bantlanmış muz”, açık arttırmayla geri dönüyor. Ancak bu sefer eserin olayı farklı. Zamanında tartışmalara yol açan bu eserin üç kopyasından biri sergilenecek. Açık arttırmada 7 haneli tutarı ödeyecek kişiyi ise bir sürpriz bekliyor. Alıcı, yalnızca meşhur muzu nasıl yeniden yaratacağına dair talimatları alacak ve sergilemesi için bir sertifikası olacak.

Bant ve muza ödenecek tutar belli oldu... Açık arttırmada 7 haneli tutarı ödeyecek o kişi sanat eseri yerine onu nasıl yapması gerektiğine dair talimatları alacak

2019 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran Maurizio Cattelan’ın “duvara bantlanmış muz” eseri, Art Basel Miami Beach'te sergilenmişti. Duvara bantlanmış tek bir muzdan oluşan bu eser, ilk tanıtımında rekor sayıda izleyiciye ulaşmıştı.

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O ESER GERİ DÖNÜYOR

Ancak bu tuhaf 'sanat eseri' dünyada tartışmaya yol açmıştı. Görenler eserin sanatla olan bağlantısını bağdaştıramamış bu nedenle de tepki çekmişti. Eser, ilk serginin sonu gelmeden kaldırılmak zorunda kalınmıştı ancak sanat severlerin görebilmesi için uzun bir aradan sonra geri döndü. Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan duyuruya göre, eserin üç kopyasından biri yeniden sergilenecek. 8-20 Kasım tarihleri arasında New York'ta halka açık bir sergide yeniden sergilenecek.

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SANATA YENİ BAKIŞ AÇISI

Eser yaklaşık beş sene önce 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Şimdi ise yeniden sergilenecek bu eser açık artırmada 'fikrinin' 1 ila 1,5 milyon sterline satılması bekleniyor. Ancak satın alacak kişi tam olarak muz ve bant almayacak, onun yerine alıcının yalnızca meşhur muzu nasıl yeniden yaratacağına dair talimatları alacağı söz konusu.

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O PARAYA SERTİFİKA VE MALZEME

Müzayedeyi kazanan kişiye, eserini gösterme hakkını veren bir özgünlük sertifikası ve eserin nasıl sergileneceğine dair ayrıntılı talimatlar da verilecek. 1,5 milyon sterlin değerindeki bu eser yaratma paketi bunlarla da sınırlı değil. Açıklamaya göre eseri alacak kişinin 'ihtiyaç halinde değiştirilebileceğini' söylediği bir rulo koli bandı ve bir muz da verilecek.

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SANSASYONLU ESER

Eser daha önce bir sansasyona da karışmıştı. 2019 yılındaki sergi esnasında David Datuna adlı performans sanatçısı, esere yaklaşarak muzu duvardan alıp yemişti. Datuna yaptığı eylemi "Aç Sanatçı" olarak kendi sosyal medya hesabından duyurmuş, Cattelan'ın eserlerini sevdiğini ve yediği eseri ise çok lezzetli bulduğunu yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
muz bant duvar eser
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