Baraj dizisinin Nehir’i Biran Damla Yılmaz’dan makyajsız paylaşım!

Fox TV’nin sevilen yapımı Baraj’ın başrollerini Burak Yörük ve Feyyaz Duman ile birlikte üstlenen Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizi çekimlerine verilen arayı dinlenerek geçirmeyi tercih eden güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Başarılı oyuncunun koltukta uzanırken çekilen pozundaki elinde bulunan içki şişesine tepkiler çığ gibi büyümüştü. Kötü örnek olduğuna yönelik yorumlara başarılı sanatçı yine sosyal medya hesabından cevap vermişti.

GÜZELLİĞİNE ÖVGÜ YAĞDI

İçki şişesiyle yaptığı paylaşımın sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan güzel yıldız bu sefer de sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir halini yayınladı. Doğal haliyle beğeni toplayan Yılmaz gönderisine, “Şipşak, hemen, hızlıca çektim ama oluru var sanki. Şurada bir yerde dursun” notunu ekledi.

Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Biran Damla Yılmaz’ın takipçileri başarılı oyuncunun güzelliğine vurgu yaptı.

