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Baraj final mi yapıyor? Baraj’ın final tarihi açıklandı!

02.04.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında her hafta Salı günü izleyici ile buluşan Baraj dizisinden veda haberi geldi. Baraj dizisi başladığı ilk gün itibariyle reytinglerde iyi sonuçlar elde ediliyordu ancak son haftalarda reytinglerinde yaşanan düşüş ile kanal final kararı aldı. Dizinin başrollerinde yer alan Gizem Karaca, tv100’e yaptığı açıklamada Baraj dizisinin tarihini verdi. Gizem Karaca dışında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük gibi başarılı isimlerde dizinin başrolünde yer alıyor.

Baraj final mi yapıyor? Baraj’ın final tarihi açıklandı!

Baraj dizisinin son zamanlarda reytingleri arttırmak için gösterdiği çaba işe yaramış ve dizinin reytingleri artmaya başlamıştı. Ancak bir süre sonra dizinin gerçek dışı olayları konu edinmesi izleyiciler tarafından hoş karşılanmadı ve Baraj dizisinin reytinglerinde düşüş yaşandı. Bunun üzerine kanal ve yapım diziyi sonlandırma kararı aldı.

BARAJ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın aynı adlı filminden yola çıkarak dizi haline getirilen Baraj, reytinglerdeki düşüş sebebiyle final kararı aldı. Buna göre dizi 39. Son bölümü ile Mayıs ayında final yapacak.

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BARAJ FİNALDE NE OLUYOR?

İzleyiciyi, üzecek sahnelerin yaşanacağı final bölümünde, ortaya atılan bir iddiaya göre, Nehir ve Nazım’ın kavuşacağı anda yaşanacak bir olay intikam ateşini yeniden harlayacak. Nazım, Nehir’i terk ettikten sonra, Nehir cephesinde sular durulmayacak. Nazım’dan alacağı intikam için yeminini bozan Nehir, Nazım’ın canını yakmak için pek çok yol deneyecek. Ancak Nehri daha sonra Nazım’ı affedecek.

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Baraj dizisinin finali mutlu sonla bitecek derken, işler birden ters dönecek. Nazım ve Nehir evlenecek ancak Tarık, evlilikten önce Nehir’i hala sevdiğini belli edecek. Hatta Nehir’i tekrar elde etmek için çabalayacak ancak, çabaları sonuç vermeyecek. Tarık’tan dolayı çok üzülen Nehir, kendisini gerçekten sevenin Nazım olduğunu anlayacak. Nazım ve Nehir’in evlendikleri gün, Nazım ise Tarık tarafından vurularak öldürülecek. Tarık bu olaydan sonra ise firar edecek ve Nehir’in nefretini bir kez daha kazanacak. Nehir, Nazım’ı öldürdüğü için, Tarık’tan intikam alacak. Dizinin finalinin belki de en kötü sonla biten karakteri ise Tarık olacak. Tarık acı bir sonla, Nehir tarafından öldürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Baraj dizisi
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