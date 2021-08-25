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Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Kayseri'de jandarmayı harekete geçiren olay

25.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki Akköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle suyun çekilmesinin ardından barajdan el bombası çıktı. 20 yıllık olduğu tahmin edilen el bombası jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak imha edildi.

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Kayseri'de jandarmayı harekete geçiren olay

Olay, Yeşilhisar ilçesi Akköy Barajı’nda meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelen vatandaşlar, suların çekildiği bölgede el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

20 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ekiplerin incelediği el bombasının yaklaşık 20 yıllık olduğu belirtildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, el bombasını kontrollü şekilde fünye ile patlatarak, imha etti. Ekipler, bölgede başka el bombasının olma ihtimaline karşı araştırma yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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DHA

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