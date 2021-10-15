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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

15.10.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'n Kılıcı dizisinde hayat verdiği Isabel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pelin Akil'in ilk dizisinin hangisi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde 'Isabel' karakterini canlandıran Pelin Akil, meğer 2011 yılında oynadığı Arka Sokakla dizisiyle kameralarla tanışmış...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Akil, 2007-2011 yılları arasında özellikle gençleri ekrana kitleyen Arka Sıradakiler dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Dizide Zehra karakterine hayat veren Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Başarılı oyuncu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isimlerinde iki kız çocukları oldu.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pelin Akil'in Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Akil'in, kızları Lina ve Alin ile verdiği pozlar büyük beğeni topluyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Pelin Akil
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