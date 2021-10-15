Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Isabel'i Pelin Akil ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer o dizide oynamış

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde 'Isabel' karakterini canlandıran Pelin Akil, meğer 2011 yılında oynadığı Arka Sokakla dizisiyle kameralarla tanışmış...
Akil, 2007-2011 yılları arasında özellikle gençleri ekrana kitleyen Arka Sıradakiler dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.
Dizide Zehra karakterine hayat veren Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu.
Başarılı oyuncu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isimlerinde iki kız çocukları oldu.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pelin Akil'in Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.
Akil'in, kızları Lina ve Alin ile verdiği pozlar büyük beğeni topluyor.
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