Barcelona, Real Betis'ten özür diledi

Nou Camp Stadı'ndaki maçın ardından Barcelona Kulübünün İngilizce Twitter hesabından atılan "tweet"te, Real Betis'ten transfer edilen ve eski takımına karşı ilk kez oynayan Junior Firpo'nun fotoğrafına yer verilerek 5 gole atıfta bulunan bir ifade kullanıldı.

Barcelona formalı Firpo'nun elini kaldırarak selam verdiği fotoğrafın üzerinde "Junior biliyor" ifadesi yer alan "tweet"te, el işaretini 5 golle dalga geçme olarak yorumlayan Real Betis taraftarları, sosyal medyada Barcelona'yı eleştiren mesajlar paylaştı.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ