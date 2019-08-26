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Barcelona, Real Betis'ten özür diledi

İSPANYA HABERLERİ  | 26.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü, futbol takımının, İspanya 1. Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Betis'i 5-2 yendiği maçtan sonra sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle rakibinden özür diledi.

Barcelona, Real Betis'ten özür diledi

Nou Camp Stadı'ndaki maçın ardından Barcelona Kulübünün İngilizce Twitter hesabından atılan "tweet"te, Real Betis'ten transfer edilen ve eski takımına karşı ilk kez oynayan Junior Firpo'nun fotoğrafına yer verilerek 5 gole atıfta bulunan bir ifade kullanıldı.

Barcelona formalı Firpo'nun elini kaldırarak selam verdiği fotoğrafın üzerinde "Junior biliyor" ifadesi yer alan "tweet"te, el işaretini 5 golle dalga geçme olarak yorumlayan Real Betis taraftarları, sosyal medyada Barcelona'yı eleştiren mesajlar paylaştı.

Konuyla ilgili Barcelona Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barça, pazar gecesi oynanan maçtan sonra attığı tweette, Real Betis'te ve taraftarında hakaret olarak algılanan her türlü şeyden dolayı en samimi özürlerini sunar. Hakaret etme amacı yoktu ama Junior için çok özel olan gecede o mesajı yayımlamakta hata ettik" ifadeleri kullanıldı.

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barcelona real betis

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