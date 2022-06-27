Barış Arduç'la evli olan 7 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz!

2014 yılında yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç, çekimler sırasında tanışıp arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürdü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birliktelikleri hakkındaki soruları genellikle cevapsız bırakan ikili, ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme geldi.

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıl süren büyük aşklarını 2020 yılında pandemi sebebiyle sakin bir evlilikle taçlandırdı. İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı.

Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem aldı. 7 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son haline beğeni ve yorum yağdı.



Sosyal medya kullanıcıları, Özay için "En güzel anne adayı", "Hamilelik yakışmış", "Sonunda beklenen fotoğraf geldi" yorumlarında bulundu.



