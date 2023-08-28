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Barış Arduç'un kızı Jan Asya’yla fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Baba-kız pozuna yorum yağdı

28.08.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın mutlu evliliğinde 2022 yılında kızları Jan Asya dünyaya geldi. Kızlarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden ünlü çift şimdilerde Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor. Arduç kızı Jan Asya’yla fotoğrafını paylaştı. Baba-kız pozu sosyal medyayı salladı.

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında evlendi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı.

Şimdilerde ailecek Çeşme'de tatilin keyfini çıkran Barış Arduç, 1 yaşındaki minik kızı Jan Asya'yla paylaşım yaptı. Kızıyla gün batımını seyreden Arduç, paylaşımının altına kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Barış Arduç kızı

Ünlü oyuncunun baba kız pozuna sosyal medyada; 'Maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Şahane bir fotoğraf', 'Babalık nasıl da yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Arduç 1

Barış Arduç 9 Ekim 1987 yılında İsviçre'de doğdu. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

Barış Arduç 2

İlk olarak, Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi dizilerde rol aldı.

Barış Arduç 3

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.

Barış Arduç 4m

Son olarak ise, 2021-2023 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Barış Arduç 5

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