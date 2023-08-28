Barış Arduç'un kızı Jan Asya’yla fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Baba-kız pozuna yorum yağdı

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında evlendi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı.

Şimdilerde ailecek Çeşme'de tatilin keyfini çıkran Barış Arduç, 1 yaşındaki minik kızı Jan Asya'yla paylaşım yaptı. Kızıyla gün batımını seyreden Arduç, paylaşımının altına kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncunun baba kız pozuna sosyal medyada; 'Maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Şahane bir fotoğraf', 'Babalık nasıl da yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Arduç 9 Ekim 1987 yılında İsviçre'de doğdu. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak, Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.

Son olarak ise, 2021-2023 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.





