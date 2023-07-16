Barış Atay "Türkiye'yi terk etti" iddialarına tepkisiz kalmadı

Barış Atay, 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya milletvekili adayı olarak ikinci sıradan gösterilmişti. Atay seçimlerde yeterli oyu alamadığı için vekil seçilememişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde adından sıkça söz ettiren Barış Atay, Hatay'daki yerini ise Can Atalay'a devretmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Atay sosyal medyada ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Oda TV tarafından hazırlanan "Barış Atay Türkiye'yi terk etti, Almanya'ya yerleşti" başlıklı haber kısa sürede yayıldı.

YANIT GECİKMEDİ

Ünlü oyuncu ve siyasetçi ise bu paylaşıma tepkisiz kalmadı. Kendisi hakkında ortaya atılan bu iddiayı görmezden gelmeyen Atay, Twitter'dan "Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?" diye sordu.



