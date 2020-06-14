Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Barış'ın hayat hikayesi

Barış Murat Yağcı Survivor 2020 ünlüler takımı içerisinde iddialı yarışmacılardan biri olarak biliniyor. Program öncesi önemli açıklamalar yapan Yağcı, Şevkat Yerimdar’da hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. İşte Barış Murat Yağcı’nın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler.



Survivor 2020 yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor rekoru da kırdı.



BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.



Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.