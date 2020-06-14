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Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Barış'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 23:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, yarışmadaki başarılı performansının yanı sıra sms oylamalarındaki birincilikleriyle de dikkat çekiyor. Survivor Barış, üst üste 8 hafta sms oylaması birincisi olarak Survivor tarihine geçti. Survivor Barış oyunculuk kariyeriyle de tanınıyor. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Barış'ın hayat hikayesi

Barış Murat Yağcı Survivor 2020 ünlüler takımı içerisinde iddialı yarışmacılardan biri olarak biliniyor. Program öncesi önemli açıklamalar yapan Yağcı, Şevkat Yerimdar’da hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. İşte Barış Murat Yağcı’nın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler.
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Survivor 2020 yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor rekoru da kırdı.
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BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.
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Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Survivor yarışmacıları kimler 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

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Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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