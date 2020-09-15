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Barış Murat Yağcı'nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! '16 yaşında 100 kiloydum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan Barış Murat Yağcı, son dönemde attığı her adımla gündem oluyor. Kendisi gibi Survivor yarışmacısı olan Nisa ile samimi halleriyle dikkat çeken Barış Murat Yağcı'nın çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. .

Barış Murat Yağcı'nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! '16 yaşında 100 kiloydum'

'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor 2020' en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Geçmişte verdiği bir röportajda çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum" demişti.

Barış Murat Yağcı'nın o yıllara ait kilolu fotoğrafı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncuyu görenler gözlerine inanmadı...

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