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  4. Bariyer ok gibi saplandı! Görüntüler feci kazanın boyutunu gözler önüne serdi

Bariyer ok gibi saplandı! Görüntüler feci kazanın boyutunu gözler önüne serdi

04.01.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, demir bariyerlere çarptı. Feci kazada yerinden kopan bariyer aracın ön tarafından girip kapıdan çıkarken, araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde oluşan görüntü ise kazanın büyüklüğünü ortaya koydu.

Bariyer ok gibi saplandı! Görüntüler feci kazanın boyutunu gözler önüne serdi

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. Ş. (26) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer yerinden kopup aracın ön tarafına girerek, sürücü tarafındaki ön kapıdan çıktı. Yaklaşık 20 metre bu şekilde ilerleyen aracın içindeki sürücü ise araçta sıkıştı.

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SIKIŞTIĞI YERDEN DİREKSİYONU SÖKEREK KURTARDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü, aracın direksiyonunu sökerek sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bariyere ok gibi saplandı! Bariyere ok gibi saplandı!

Öte yandan, olay yerinde oluşan görüntü kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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(İHA)


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antalya bariyer

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