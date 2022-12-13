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  4. Bariyere ok gibi saplandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Bariyere ok gibi saplandı! Facianın eşiğinden dönüldü

13.12.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü. TEM yolunda bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyere saplandı. Aracın önünden giren bariyer levhası, aracın arka kısmından çıktı. Dehşete düşüren kaza, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bariyere ok gibi saplandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli'de, TEM yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

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KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERE SAPLANDI

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi Tepetarla Dinlenme Tesisleri girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

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İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Kocaeli

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