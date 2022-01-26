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Bartın'da Rus mürettebat yük gemisinden denize düşerek kayboldu

26.01.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da yük gemisinde görevli Rus personel denize düşerek kayboldu. Karadan ve havadan arama çalışması yapan ekipler sonuca ulaşamadı. Çalışmalara olumsuz hava koşulları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi. Gemi personelinin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Bartın'da Rus mürettebat yük gemisinden denize düşerek kayboldu

Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan Rusya'nın Temryuk Limanı'na yük almaya giden Saint Kitts ve Nevis bandıralı "Karelis 17" isimli kuru yük gemisinde çalışan ismi henüz öğrenilemeyen başçarkçı, Kurucaşile ilçesinin 10 mil açığında denize düştü. Durumu fark eden gemi personeli, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi.

EKİPLER SONUCA ULAŞAMADI

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile karadan ve havadan arama çalışması yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

PERSONELİN İFADELERİ ALINDI

Öte yandan Amasra Limanı'na demirleyen gemi personelinin Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Rusya
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