Bartın Valiliği açıkladı! İşte kentteki sel felaketinin bilançosu

Bartın Valiliği 11 Ağustos tarihinde Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprü, 32 köye içme suyu ve ağır hasarlı 46 yapı ve 49 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “11 Ağustos tarihinde başlayan, İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde; 1 kişi ölü, Karayolları 4 köprü; İl Özel İdaresi 9 köprü yıkık durumda, Ulaşılamayan yerleşim yeri yok (servis yolu, menfez, boru vs yöntemlerle ulaşım sağlanmıştır), elektriksiz yerleşim yeri yok, 32 üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor, yıkık+ağır hasarlı yapı : 46 adet / 65 bağımsız bölüm, Tarım Hasarları: Etkilenen çiftçi sayısı (333) kişi; 45 köy/mahalle; alan: 544 dekar; 6.600 metrekarelik dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40.000 kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10.000 kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. Toplam tarım hasarı 3 milyon 801 bin TL. Zarar gören araç sayısı: 49 ve 94 Konutta eşya zararı tespit edilmiştir.”

İHA

