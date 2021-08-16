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  4. Bartın Valiliği açıkladı! İşte kentteki sel felaketinin bilançosu

Bartın Valiliği açıkladı! İşte kentteki sel felaketinin bilançosu

16.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valiliği, sel felaketinde meydana gelen hasara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprünün yıkıldığını ve ağır hasarlı 46 yapı ve 49 aracın hasar gördüğünü söyledi.

Bartın Valiliği açıkladı! İşte kentteki sel felaketinin bilançosu

Bartın Valiliği 11 Ağustos tarihinde Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprü, 32 köye içme suyu ve ağır hasarlı 46 yapı ve 49 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “11 Ağustos tarihinde başlayan, İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde; 1 kişi ölü, Karayolları 4 köprü; İl Özel İdaresi 9 köprü yıkık durumda, Ulaşılamayan yerleşim yeri yok (servis yolu, menfez, boru vs yöntemlerle ulaşım sağlanmıştır), elektriksiz yerleşim yeri yok, 32 üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor, yıkık+ağır hasarlı yapı : 46 adet / 65 bağımsız bölüm, Tarım Hasarları: Etkilenen çiftçi sayısı (333) kişi; 45 köy/mahalle; alan: 544 dekar; 6.600 metrekarelik dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40.000 kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10.000 kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. Toplam tarım hasarı 3 milyon 801 bin TL. Zarar gören araç sayısı: 49 ve 94 Konutta eşya zararı tespit edilmiştir.”

İHA

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sel Bartın
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