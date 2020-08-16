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Başak Sayan hem oyunculuğu hem şehir hayatını bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 13:35 | Son Güncelleme

Başak Sayan 2014'te iş insanı Murat Vardal ile evlenmiş, 2017'de ikizleri Ares ve Milan'ı dünyaya getirince oyunculuğu bırakmıştı. Uzun yıllar Nişantaşı'nda oturan Sayan, şehir merkezinden kaçtı ve pek çok ünlü gibi doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.

Başak Sayan hem oyunculuğu hem şehir hayatını bıraktı

Çılgın Bediş, Gurbet Kadını, Derman Bey ve Yaprak Dökümü gibi bir döneme damgasını vuran dizilerde rol alan oyuncu Başak Sayan, artık gözlerden uzak, ailesiyle sakin bir yaşam sürüyor.

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Anne olduktan sonra oyunculuğa veda eden Sayan, Şile'ye yerleşti. Oyunculuktan sonra yazarlığa ağırlık veren Sayan, "Uzun bir süredir çocuklarla beraber Şile'deki evimizde kalıyoruz. Ormanın içinde kalabalıktan uzakta organik bir yaşam sürmeye çalışıyoruz" dedi.

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Oyuncu, "İşlerim oldukça İstanbul'un merkezine geliyorum, bitince hemen tekrar Şile'nin yolunu tutuyorum." şeklinde konuştu.

Sayan, doğal yaşamından kesitleri sık sık paylaşıyor


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