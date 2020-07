Başakşehir'de 13 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşadı

2014 yılında yeni ismiyle Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan ve kısa sürede ligin söz sahibi takımlarından biri haline gelen Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından 6. şampiyon olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Aynı zamanda İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon unvanın da sahibini elinde bulunduran Başakşehir’de takımın yarısından fazlası ise ilk kez şampiyonluk yaşadı.

13 FUTBOLCU İLK KEZ

Turuncu-lacivertlilerde; Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ponck, Aziz Eraltay, Berkay Özcan, Skrtel, Crivelli, Aleksic, Muhammet Arslantaş, Azubuike ve Ahmet Said Kıvanç görev aldıkları bir ülkenin en üst düzey liginde şampiyonluk kupası kaldıran ilk isimler oldu.

Ayrıca Edin Visca, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Gael Clichy, İrfan Can Kahveci, Martin Skrtel, Enzo Crivelli, Junior Caiçara, Robinho, Eljero Elia, Danijel Aleksic, Volkan Babacan, Berkay Özcan, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Mert Vurak, Miguel Vieira, Ahmet Said Kıvanç, Yunus Emre Baloğlu, Muhammet Arslantaş ve Muhammed Emin Sarıkaya ise Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcular olarak ön plana çıkıyor.