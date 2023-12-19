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    4. Başına gelen taciz anlarını paylaştı! Yeni taktikleri ayakkabı topuğuna basmak... "Dikkatli olun" diyerek anlattı

    Başına gelen taciz anlarını paylaştı! Yeni taktikleri ayakkabı topuğuna basmak... "Dikkatli olun" diyerek anlattı

    19.12.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan 'isilergincan4' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın başına gelen taciz anlarını paylaşarak diğer kadınları uyarmak istedi. "Kız kardeşlerim" diyerek kadınlara seslenen Ergincan, tacizcilerin yeni taktiğinin ayakkabı çıkartmak olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları benzer bir durumu yaşadıklarını ifade etti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 'isilergincan4' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın başından geçen bir taciz anını anlatarak sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ergincan konuşmasında tacizcinin ayakkabını çıkartarak kendisine yakınlaştığını söyleyerek, "Sevgili kız kardeşlerim sizleri bir taciz taktiği hakkında uyarmaya geldim. Bugün Taksim Çiçek Pasajı'nın oradan Şişhaneye doğru yürüyordum. Biri önce önüme doğru geldi. Bir şeyler söyledi ama kulaklık olduğu için duyamadım. Yoluma devam ettim. Daha sonra ayağıyla bir adım atıp ayakkabımı çıkarttı. Ayağımdaki spor ayakkabı çıkınca doğal olarak durmak zorunda kaldım. Arkamı döndüğümde dibimdeydi. Küfür ettim o sırada ve hemen ayakkabımı giyerek uzaklaştım. Birkaç arkadaşımla konuştum onların da başına gelmiş. Ayakkabınızı çıkartıp size o şekilde yaklaşmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı duruma tepki göstererek kendilerini tehlikede hissettiklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bugün caddede aynısını yaşadım" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen şansa yaşıyoruz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Oha aynısı bana da oldu" dedi.

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    sosyal medya taciz
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