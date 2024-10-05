Basit bir dolgu yaptırmak istemişti! Hayatının en korkunç anlarını yaşadı: Geçici körlük, bilinç kaybı...

TikTok'ta yaptığı bir paylaşımla burnuna yaptırdığı dolgunun ardından yaşadığı kabus dolu süreçten bahseden genç kadın, dolgunun damarını tıkaması nedeniyle bilinç kaybı, geçici körlük yaşadı.

Hatta burnunu kaybetme noktasına gelirken hayatı boyunca yamuk bir burunla yaşamak zorunda kaldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç kadın, "Mesela ben dolgu yaptırmak için gittiğim yerde burnuma yapılan dolgu sonucu tıkanan damar yüzünden 8 saat uyuyup uyandığımda 6 saat bilinç kaybı yaşayıp neredeyse burnumu kaybedeceğimi, geçici körlük yaşayıp bundan sonraki hayatıma yamuk burunla devam edeceğimi bilmiyordum" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu video beni çok korkuttu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Dolgu yaptırmaktan vazgeçtim" yorumunu yaptı.