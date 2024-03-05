Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsünü paylaştı! Bir gören bir daha baktı... "Burun estetiği rezaletim"

Sosyal medyada estetik yaptırdıktan sonraki halini paylaşan bir kadın kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. İsmi açıklanmayan kadın burnunun son halini farklı açılardan kameraya göstererek 'Rezalet' ifadelerini kullandı.

Burun deliklerinin çok küçük ve asimetrik olduğunu belirten kadın, yandan görüntüsünü beğendiğini ancak karşıdan baktığında çöküklük ve çıkıntıların olduğunu söyleyerek, "Başka bir estetik vakası. Bence yandan hiçbir sorun yok. Hatta ben yandan burnumu çok beğeniyorum. Burun deliklerim çok küçükler ve çok asimetrikler. Estetik operasyon kurbanı" dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Maalesef çok kötü gerçekten" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uç taraf düşecekmiş gibi duruyor" yorumunu ekledi.