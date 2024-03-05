Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsünü paylaştı! Bir gören bir daha baktı... "Burun estetiği rezaletim"

    Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsünü paylaştı! Bir gören bir daha baktı... "Burun estetiği rezaletim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 09:25
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada burun estetiği yaptırdıktan sonra yeni halini paylaşan bir kadının gönderisi kısa sürede gündem olmayı başardı. Görüntülerini "Burun estetiği rezaletim" diyerek paylaşan kadın sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyada estetik yaptırdıktan sonraki halini paylaşan bir kadın kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. İsmi açıklanmayan kadın burnunun son halini farklı açılardan kameraya göstererek 'Rezalet' ifadelerini kullandı.

    667

    Burun deliklerinin çok küçük ve asimetrik olduğunu belirten kadın, yandan görüntüsünü beğendiğini ancak karşıdan baktığında çöküklük ve çıkıntıların olduğunu söyleyerek, "Başka bir estetik vakası. Bence yandan hiçbir sorun yok. Hatta ben yandan burnumu çok beğeniyorum. Burun deliklerim çok küçükler ve çok asimetrikler. Estetik operasyon kurbanı" dedi.

    kapak2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Maalesef çok kötü gerçekten" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uç taraf düşecekmiş gibi duruyor" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı

    Gittiği kafede taciz edildiğini iddia etti! Anlattıkları gündem yarattı

     Sevgilisini aldatırken yakalamak için otelin önünde kamp kurdu

    Sevgilisini aldatırken yakalamak için otelin önünde kamp kurdu

     Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

    Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

    7 kadınla evli fenomenden cinsellik itirafı! "Haftanın her günü için"

    7 kadınla evli fenomenden cinsellik itirafı! "Haftanın her günü için"

     Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı!

    Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı!

    ChefGPT

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptıAracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı
    Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?
    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya burun estetik
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

    Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

    Akaryakıta sessiz sedasız zam

    Akaryakıta sessiz sedasız zam

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'

    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'

    Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?

    Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?

    Yemek borusuna takılan şey şaşkına çevirdi

    Yemek borusuna takılan şey şaşkına çevirdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

    İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.