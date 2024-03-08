Patronuna hasta olduğunu söyleyerek işe gitmedi! Yaşadığını anlatınca 'pes' dedirtti..."Onu yatağımın baş ucunda görünce şoke oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 7 milyon izlenmeye ulaşan paylaşımında Mish, hastayken patronunun beklenmedik ziyaretinin kendisinde yarattığı şaşkınlığı anlatınca viral oldu.

Yerel bir restoranda çalıştığını ve evinin bir üst katta bulunduğunu dile getiren Mish, "Mide rahatsızlığım nedeniyle işe gitmedim. Büyük ihtimalle ev arkadaşım bahçeye çıkarken kapıyı aralık bıraktı. Patronumun o kapıdan içeri girdiğini düşünüyorum. Gözümü açtığımda başucumda bekliyordu" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü beklenmedik bir şekilde ve izinsiz olarak evine gelmesinin uygunsuz olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Lütfen hemen bir avukatla konuşarak bu durumu şikayet edin. Gerçekten bu bir taciz" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunun sorun olmayacağını mı düşündü??? Umarım polisi aramışsındır." yorumunu yaptı.