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Başkenti sarsacak YSK seçmen listesi! Olay Suriyeli, fazla seçmen ve yaş ayrıntısı

SEÇİM HABERLERİ  | 16.01.2019 07:20 | Son Güncelleme

Yerel seçime iki aydan az bir zaman kala ortaya atılan seçmen iddiası Başkentte gündem oldu. İddiaya göre, , YSK’nın 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı listede, soyadları olmayan 148 yaşındaki Ayşe ve 149 yaşındaki Zülfü isimli kişiler tespit edildi. Bazı yerlerde seçmen sayısının iki katına çıktığı görüldü. Öte yandan, Ankara'da seçmen sayısında ciddi bir artış gözlendiği öne sürüldü. 31 Mart'ta oy kullanacak Suriye doğumlu seçmen sayısı da 58 bin 364 olarak belirlendi.

Başkenti sarsacak YSK seçmen listesi! Olay Suriyeli, fazla seçmen ve yaş ayrıntısı

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçmen listesinde ilginç verilere ulaştı. İddiaya göre, YSK listesinde 1854 yılında doğumlu 165 yaşındaki Ayşe Ekici adlı bir kişinin ilk kez oy kullanacağı belirlenirken, soyadları olmayan 148 yaşındaki Ayşe ve 149 yaşındaki Zülfü isimli kişilerin de yer aldığı belirlendi.

CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in başkanlığındaki ekip seçmen listelerinin kontrolünü seçmen artışı, yaş analizi, bir hanede yer alan seçmen sayısı gibi farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

ÇANKIRI'DA BÜYÜK SEÇMEN ARTIŞI

İlçelerde yaşanan seçmen değişikliği analizlerinde Türkiye genelinde en çok değişimin yaşandığı yer Çankırı'nın Orta ilçesi oldu. İlçede 24 Haziran'da 8 bin 379 seçmen varken, YSK'nin 4 Ocak'ta askıya çıkardığı listede seçmen sayısı 16 bin 401'e çıktığı belirlendi. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde Çankırı'nın Orta ilçesinde yüzde 95,74 oranında bir artış yaşandı. Yeni gelen seçmenin 222'si ilk kez oy kullanacaklardan oluşurken, 4 bin 440'ı İstanbul'dan, 3 bin 177'si Ankara'dan gelenler oluşturdu.

ÇAMLIDERE'DE DE SEÇMEN İKİYE KATLANDI:

24 Haziran'da 6 bin 561 seçmenin olduğu Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde seçmen sayısı YSK'nin açıkladığı son listeye göre 12 bin 493'e çıktı. Seçmen artış oranı yüzde 90,41 olurken, bu ilçeye Ankara'dan 5 bin 667 seçmen geldiği belirlendi.

NÜFUS KAYDI VE T.C. NUMARASI YOK

YSK'nin kayıtlarına göre 1854 doğumlu olan Ayşe Ekici adlı seçmen 165 yaşında ve Kayseri Melikgazi'deki ilk kez seçmen listesinde yer aldığı belirlendi. Ekici'nin YSK listesinde nüfus kaydı, TC kimlik numarası bulunuyor.

SOYADI OLMAYAN SEÇMEN:

149 yaşında olan ve soyadı olmayan Zülfü adlı kişi Şanlıurfa'da, 148 yaşında olan Ayşe adlı kişinin ise Aydın'da seçmen kaydı bulunuyor.

100 YAŞ ÜZERİ 6 BİN 389 SEÇMEN

YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında olan 6 bin 389 seçmen olduğunu belirlendi. 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmının 120 ve üstü yaş grubunda olduğu anlaşıldı. Söz konusu seçmenlerle ilgili kaydın doğru olup olmadığı konusunda YSK'ye başvuru yapıldı.

24 HAZİRAN'DAKİ 923 BİN SEÇMEN YOK

24 Haziran seçimlerinde seçmen listelerinde yer alan 923 bin 796 seçmenin 31 Mart seçimlerine ilişkin YSK'nin açıkladığı seçmen listesinde olmadığı belirlendi. YSK'nin verilerine 24 Haziran'da seçmen listesinde olan ancak 31 Mart'ta olmayan seçmenlerin 233 bin 937'si hayatını kaybederken, 205 bin 630 kişinin asker olduğu, 43 bin 278 kişinin ise hükümlü olduğu belirlendi.

375 BİN SEÇMEN MERNİS'TE YOK

24 Haziran'da olup 31 Mart'ta olmayan 375 bin 107 kişinin Mernis'te adres kaydı olmadığı için seçmenlerin ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Adres kaydını sildirilmesinin başta icra takibinden kaçmak amacıyla yapılan bir yöntem olduğuna dikkat çekiliyor.

İLK KEZ OY KULLANACAK 6 BİN SURİYELİ SEÇMEN

YSK listesine göre 31 Mart'ta oy kullanacak Suriye doğumlu seçmen sayısı 58 bin 364 olarak belirlendi. Suriye doğumlu seçmenin 18 bin 425'i ilk defa 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak. Listeye göre 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak 18 bin 364 seçmenin 6 bin 303'ü ise Hatay'da.

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