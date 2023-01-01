Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir sokakta fırıncılık yapan S.T. (17) ile yine fırıncılık yapan E.M. (23) arasında bir süre önce iş nedeniyle husumet oluştu. Olay günü S.T. marketlere ekmek dağıttığı esnada karşı taraftaki E.M. ile tartışma yaşadı. E.M. iddiaya göre tehdit ettiği S.T.’nin bulunduğu iş yerine otomobille gelerek bıçakla bastı.

ALDIĞI BIÇAK DARBELERİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İçeriye girmeye çalışan şahıs, S.T.’ye saldırmak istediği esnada ağabeyi O.T. tarafından darp edildi. O esnada eline bıçak geçiren S.T., fırını basan E.M.’yi göğüs, sırt ve bacaklarından 9 kez yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle neye uğradığını şaşıran E.M., ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Metrelerce yürüyen E.M. caddeye geldiğinde daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şahsı kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, BIÇAKLAYAN GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.M.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, S.T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.T. emniyette ifadesinin alınması ve “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.T. adliyeye sevk edildi. (İHA)

