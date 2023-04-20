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Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

20.04.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Kadir Gecesi'nde Ayasofya'ya gitti ve başörtülü pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü psikoloğun makyajlı ve ojeli olması ise takipçilerinin bir kısmını rahatsız etti. Esra Ezmeci ise gelen yorumlardan sonra sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Sosyal medyada kendisine gelen cinsellik sorularına açık açık yanıt vermesiyle tanınan Esra Ezmeci pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Esra Ezmeci son olarak Kadir Gecesi'nde Ayasofya'ya gitti ve buradan elinde Yasin'le poz verdi.

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Başörtülü halleri gündem olan ünlü klinik psikoloğa ise bazı takipçileri yorum yağdırdı.

Ekran Alıntısı
Gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan Esra Ezmeci'ye kim ojeleri konusunda yüklendi kimi de makyajı konusunda.

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

ELEŞTİRİLER SONRASINDA PATLADI

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci gelen yorumlardan sonra sitem etti ve "Ben abdestimi alıp oje süremez miyim? Ya da ojelerim su geçiren olamaz mı? ya da sadece yapıştırma? Psikojide inancın dinin çok geldiğine dair bir yormla Kadir Gecesi camileri gezerken bir poz koymuşum ne güzel inanca inanmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Ama bazı kişiler sözleriyle sadece eleştirmeye ve yargılamaya odaklanmışlar" dedi.

Ezmeci notunun devamında ise "İnsanları bu kadar eleştirmezseniz dinlerine, inançlarına daha tutkuyla bağlanırlar" yorumunda bulundu.

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