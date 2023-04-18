Esra Ezmeci Ayasofya'dan başörtülü pozunu paylaştı! Takipçileri makyajına takıldı

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı ile tanınan Esra Ezmeci sosyal medyada oldukça popüler. Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programı yayından kaldırılsa da ünlü isim hem katıldığı yayınlarla hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan Esra Ezmeci Kadir Gecesi'nde Ayasofya'daydı.

Sosyal medyada da elinde Yasin ile poz veren Ezmeci'nin başörtülü pozları dikakt çekti.

Esra Ezmeci'nin takipçilerinin bir kısmı ünlü psikoloğun ellerinde oje olmasına ve makyajına takıldı. Kimi ise Ezmeci'ye fotoğraflarda aşırı filtre olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu.



