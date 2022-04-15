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Başrolde Mine Tugay'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi hangi kanalda? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler?

15.04.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümse Kaderine dizisinin kanalı belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda, ünlü isim Mine Tugay gibi ekranların tanıdık simaları yer alacak. Peki başrolde Mine Tugay'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi hangi kanalda? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Başrolde Mine Tugay'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi hangi kanalda? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara geliyor. Dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki başrolde Mine Tugay'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi hangi kanalda? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? Dizinin başrolünde Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ertuğrul Postoğlu da yer alıyor. İşte detaylar...

GÜLÜMSE KADERİNE HANGİ KANALDA?

Mine Tugay'ın başrolde yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi FOX ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstleniyor. Senaryosu ise Burcu Över'e ait.

Reyting rekortmeni olmaya aday dizinin ilk bölümü için geri sayım devam ediyor. Dizinin oyucu kadrosunda Ertuğrul Postoğlu, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Burak Sergen, Doğan Bayraktar gibi isimler yer alıyor.

Gülümse Kaderine dizisinin adı ilk önce ''Masum ve Güzel'' olarak duyuruldu. Sonrasında, "Gülümse Kaderine" olarak değiştirildi. Dizide, yetimhanede büyüyen iki genç kızın etkileyici hikayesi işlenecek.

Başrolde Mine Tugay'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi hangi kanalda? Gülümse Kaderine oyuncuları kimler?

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Meriç
Mine Tugay
Ahu Sungur
Nazan Diper
Aslı Samat
Sevinç Kumaş

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Anahtar Kelimeler:
FOX Mine Tugay
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