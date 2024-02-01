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    4. Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filminden ilk sahne paylaşıldı! "Geliyor gelmekte olan"

    Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filminden ilk sahne paylaşıldı! "Geliyor gelmekte olan"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 15:42 | Son Güncelleme:
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    Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filmininin önizlemesinin paylaşılmasıyla hayranlarının heyecanı bir kat daha arttı. Romantik öğelerle bezenen psikolojik dram türündeki film için geri sayım başladı. Filmin Netflix'te 9 Şubat'ta seyircisiyle buluşacağı açıklandı.

    Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filmininin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Nur Sürer, Yıldıray Şahinler, Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Canan Atalay, Selin Vardarlı ve Abdullah Burak Kaya gibi isimler yer alıyor.

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    Yönetmen koltuğunda Erdem Tepegöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Erdi Işık'ın yazdığı 'Kül' filmi için geri sayım başlamışken Netflix Türkiye'nin X hesabından filminin bir sahnesinin önizlemesi paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiye, "Geliyor gelmekte olan" yorumunu yaparak heyecanlarını belirtti.

    KÜL FİLMİNİN KONUSU

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    Kül, gizemli bir marangoza aşık olmasıyla kendisini türlü çatışmaların içinde bulan zengin ve evli bir kadının hayatına odaklanıyor. Evli varlıklı bir kadının hayatı, basılmamış bir romanı okumaya başlamasıyla bambaşka bir hal alır. Romanın sahibinin peşine düşen kadın, kendisini tehlikeli bir yasak aşkın içerisinde bulur.

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    Alperen Duymaz Funda Eryiğit
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