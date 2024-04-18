Başrollerini Furkan Andıç ve Buse Meral'in üstlendiği Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan "Cadı" filminin vizyon tarihi belli oldu

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından esinlenerek senaryosunu Erman Bostan'ın kaleme aldığı Cadi filmi için geri sayım başladı. Başrollerini Furkan Andıç ve Buse Meral'in üstlendiği Cadı filminin afişi paylaşıldı ve vizyon tarihi 26 Nisan 2024 olarak açıklandı.

Furkan Andıç’ın Naşit Nefi Efendi’yi, Buse Meral’in ise Fikriye’yi canlandırdığı ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

CADI FİLMİ HAKKINDA

Filmde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye'nin, yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar anlatılıyor.