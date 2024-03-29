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    4. Dünyanın konuştuğu yapışık ikiz kardeşler Abby ve Brittany'den Abby Hensel evlendi! Düğün görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı

    Dünyanın konuştuğu yapışık ikiz kardeşler Abby ve Brittany'den Abby Hensel evlendi! Düğün görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 13:41
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    ABD'nin Minnesota kentinde dünyaya gelen yapışık ikiz kardeşler Abby ve Brittany Hensel doğduktan sonra yaşama şansları düşük denilmesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Yaşam mücadeleleri sayesinde dünyanın dikkatini çeken ikiz kardeşler sınıf öğretmenliği yapıyor ve doğdukları şehirde yaşamaya devam ediyor. İkiz kardeşlerden Abby'in Facebook profilindeki düğün fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    34 yaşındaki ikiz kardeşler dicephalus yapışık ikizler olarak iki kafanın bir gövde üzerinde yan yana olduğu nadir bir kısmi ikizlenme şeklinde dünyaya geldiler.

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    Kan akışını ve bel altındaki tüm organları paylaşıyorlar. Abby sağ kolunu ve bacağını kontrol ederken Brittany sol kolunu kontrol ediyor.

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    Abby ve Josh , 2021 yılındaki düğün töreninin fotoğraflarını TikTok'ta 'abbyandbrittanyhensel' üzerinden paylaşana kadar evliliklerini kamuoyundan gizli tuttular.

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    Görüntülerde çiftin düğün sırasında dans edip öpüştüğü görülüyor. Abby ve kız kardeşi tamamen beyaz, kolsuz bir gelinlik ve sırtı bağcıklı bir elbise giyerken eski bir ordu mesubu olan damat Bowling ise gri bir takım elbise tercih ediyor.

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    Abby ve Brittany 1990 yılında doğduklarında ebeveynleri Patty ve Mike Hensel, doktorların kızların ameliyattan sağ çıkma şansının küçük olduğunu söylemesi nedeniyle ayırma ameliyatından vazgeçtiler.

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    Amerika düğün yapışık ikizler
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