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    4. Okulda skandal! 40 yaşındaki öğretmen ve 15 yaşındaki kız öğrencinin iki yıllık ilişkisi ifşa edildi... 'Rıza savunması' pes dedirtti

    Okulda skandal! 40 yaşındaki öğretmen ve 15 yaşındaki kız öğrencinin iki yıllık ilişkisi ifşa edildi... 'Rıza savunması' pes dedirtti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 09:37
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Stacy Michelle Walker isimli bir kadın ismi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisinin ifşa edilmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. Cinsel suçlarla ilgili 17 ağır suçlamaya karşı kalan Walker'in 'rıza savunması' ise herkesi şaşırttı. Öğretmen 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkiye rıza olduğunu söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Stacy Michelle Walker isimli bir kadın, 15 yaşındaki bir kız öğrencisiyle iki yıllık ilişki yaşadığını kabul etti. Bölge Savcı Yardımcısı Vanessa Gerard'a göre, tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

    15 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

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    San Diego Polisi, iddia edilen ilişkinin 2017'den 2019'a kadar sürdüğünü ancak savcıların sunduğu şikayetin yalnızca 2018'den Mayıs 2019'un sonuna kadar olan dönemi kapsadığını söyledi.

    Kurban geçen yılın temmuz ayında polise başvurdu ve polis ağustos ayında okula durumu bildirdi. Walker izne ayrıldı ve ön duruşması 15 Mayıs'ta yapılacak.

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