Okulda skandal! 40 yaşındaki öğretmen ve 15 yaşındaki kız öğrencinin iki yıllık ilişkisi ifşa edildi... 'Rıza savunması' pes dedirtti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Stacy Michelle Walker isimli bir kadın, 15 yaşındaki bir kız öğrencisiyle iki yıllık ilişki yaşadığını kabul etti. Bölge Savcı Yardımcısı Vanessa Gerard'a göre, tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

15 MAYIS'TA MAHKEMEYE ÇIKACAK

San Diego Polisi, iddia edilen ilişkinin 2017'den 2019'a kadar sürdüğünü ancak savcıların sunduğu şikayetin yalnızca 2018'den Mayıs 2019'un sonuna kadar olan dönemi kapsadığını söyledi.

Kurban geçen yılın temmuz ayında polise başvurdu ve polis ağustos ayında okula durumu bildirdi. Walker izne ayrıldı ve ön duruşması 15 Mayıs'ta yapılacak.