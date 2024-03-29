Boydan fotoğraf isteyen erkeklere verilmesi gereken cevabı söyledi! "Banka hesabına gelen 1 yıllık para giriş çıkışlarını atar mısın?"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında erkeklerin kadınlardan sıklıkla fotoğraf istemesini eleştiren 'nurseitovamahabbat' isimli kullanıcı, bir erkeğin boydan fotoğraf istediğinde kadının ne yapması gerektiğini anlattı.

'Erkeğin sizi malzeme olarak görmesine izin vermeyin' diyen 'nurseitovamahabbat' isimli kullanıcı paylaşımında, "Diyeceksin ki; bana banka hesabına gelen 1 yıllık para giriş çıkışlarını atar mısın? diyeceksin. Eğer o seni bir malzeme olarak görüyorsa, sen de onu bir bankamatik olarak gör, bakalım ne diyecek?" ifadelerini kullandı.