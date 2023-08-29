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    4. Başrollerini Hande Doğandemir ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı “Yaren Leylak” filminden ilk kareler geldi

    Başrollerini Hande Doğandemir ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı “Yaren Leylak” filminden ilk kareler geldi

    29.08.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başrollerini Hande Doğandemir ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı “Yaren Leylak” filmi Adem Amca ile Yaren Leylek'in yıllara meydan okuyan samimi dostluğunu beyaz perdeye taşıyor. Bursa’da çekimleri tamamlanan filmden ilk kareler paylaşıldı.

    Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un üstlendiği "Yaren Leylek" filminin oyuncu kadrosunda; Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuççuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Kıvanç Talu, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimler yer alıyor.

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    YAREN LEYLAK FİLMİNİN KONUSU

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    Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğundan esinlenerek hazırlanan film, bir kardeşinin olması fikrine henüz hazır olmayan Adem’in, annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, babaannesinin evine gelmesi ve Leylek Yaren’le tanışmasını, ikilinin ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alıyor.

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    Bursa’nın Karacabey ilçesinde başlayan filmin çekimleri Ağustos ayının başında tamamlandı. Henüz vizyon tarihi kesinleşmeyen film hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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    Buğra Gülsoy Hande Doğandemir

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