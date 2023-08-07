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    4. Londra metrosunda ilginç görüntüler! Telefonu kulağına götürüp Türk dizisini böyle izledi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Londra metrosunda ilginç görüntüler! Telefonu kulağına götürüp Türk dizisini böyle izledi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    07.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin başkenti Londra’da metroda seyahat eden bir Türk, yanındaki İngiliz kadının cep telefonundan Türk dizisi izlediği anları paylaştı. Yalı Çapkını isimli diziyi pür dikkat izleyen İngiliz kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Londra metrosunda seyahat eden bir Türk yanındaki İngiliz kadının cep telefonundan başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin izlediği anları kaydetti. İngiliz kadın sesleri daha net duyabilmek için cep telefonunu kulağına götürürken o anlar kullanıcıların ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntülerde Türk kadın yanındaki arkadaşına gülerek “Neden metroda bir Türk dizisi izliyorsun?” dedi. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

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