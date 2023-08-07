Londra metrosunda ilginç görüntüler! Telefonu kulağına götürüp Türk dizisini böyle izledi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Londra metrosunda seyahat eden bir Türk yanındaki İngiliz kadının cep telefonundan başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin izlediği anları kaydetti. İngiliz kadın sesleri daha net duyabilmek için cep telefonunu kulağına götürürken o anlar kullanıcıların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntülerde Türk kadın yanındaki arkadaşına gülerek “Neden metroda bir Türk dizisi izliyorsun?” dedi. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.