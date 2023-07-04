Böyle düğün dansı ne görüldü ne de duyuldu! Nedimeler coştukça çoştu... Yerlerde twerk yaptılar

Sosyal medyadan paylaşılan ve bir düğün töreni sırasında çekilen görüntülerde nedimelerin dans performansı çok konuşuldu. Düğün yapıldığı salona son derece dikkat çekici bir şekilde giren nedimeler bir anda derin bacak dekolteli elbiseleriyle dans pistinin ortasına gelip twerk yapmaya başladı.

DAVETLİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Düğünün diğer davetlileri ise şaşkınlıkla takip ettikleri dans performansını cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih ettiler. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.