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Böyle düğün dansı ne görüldü ne de duyuldu! Nedimeler coştukça çoştu... Yerlerde twerk yaptılar

04.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dikkatleri çeken bir görüntüde düğün törenine nedimelerin dans performansı adeta bomba gibi düştü. Gelinin yakın arkadaşlarından oluşan bir kız grubu düğünde dikkatleri üzerine çekmek isterken eğlencenin dozunu kaçırınca davetlilerin şaşkın bakışlarına maruz kaldılar.

Sosyal medyadan paylaşılan ve bir düğün töreni sırasında çekilen görüntülerde nedimelerin dans performansı çok konuşuldu. Düğün yapıldığı salona son derece dikkat çekici bir şekilde giren nedimeler bir anda derin bacak dekolteli elbiseleriyle dans pistinin ortasına gelip twerk yapmaya başladı.

DAVETLİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

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Düğünün diğer davetlileri ise şaşkınlıkla takip ettikleri dans performansını cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih ettiler. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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