Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinden yeni fragman geldi! Öpüşme sahnesi olay oldu

    Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinden yeni fragman geldi! Öpüşme sahnesi olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 15:28
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger'i buluşturan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi için geri sayım başladı. Gösterim tarihi 9 Mayıs olarak açıklanan dizinin fragmanındaki Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi çok konuşuldu.

    Ece Yörenç'in imzasını taşıyan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi son dönemde Netflix'in merakla beklenen yapımlarından biri. Genç bir avukatın, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olmasını konu alan dizi romantik komedi sevenleri şimdiden heyecanlandırdı. Dizinin oyuncusu kadrosunda ise Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler yer alıyor.

    34

    Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabından dizinin fragmanı, "Hazırsak, AŞIK OLUYORUZ! Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs'ta sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

    KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN KONUSU

    KAPAK1

    Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kurtulmak için attığı adımları konu ediniyor. Leyla'nın yanısıra, aynı avukatlık bürosunda çalıştığı arkadaşlarının ilişkileri de mercek altına alınıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

     Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

     Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarih verildi! 4. sezonu geliyorTarih verildi! 4. sezonu geliyor
    87 yaşındaki kayınpederini sopayla dövdü! Evdeki kamera anbean kaydetti87 yaşındaki kayınpederini sopayla dövdü! Evdeki kamera anbean kaydetti
    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladıSevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı
    Anahtar Kelimeler:
    Metin Akdülger Serenay Sarıkaya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Akaryakıta çifte indirim geliyor

    Akaryakıta çifte indirim geliyor

    IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

    IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı

    Sakalının uzamamasından şikayet etti! Çözümü olay oldu

    Sakalının uzamamasından şikayet etti! Çözümü olay oldu

    87 yaşındaki kayınpederini sopayla dövdü! Evdeki kamera anbean kaydetti

    87 yaşındaki kayınpederini sopayla dövdü! Evdeki kamera anbean kaydetti

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

    Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.