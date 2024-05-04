Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinden yeni fragman geldi! Öpüşme sahnesi olay oldu

Ece Yörenç'in imzasını taşıyan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi son dönemde Netflix'in merakla beklenen yapımlarından biri. Genç bir avukatın, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olmasını konu alan dizi romantik komedi sevenleri şimdiden heyecanlandırdı. Dizinin oyuncusu kadrosunda ise Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi isimler yer alıyor.

Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabından dizinin fragmanı, "Hazırsak, AŞIK OLUYORUZ! Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs'ta sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

Hazırsak, AŞIK OLUYORUZ! Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/fj2TlLLwKv — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 3, 2024

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİNİN KONUSU

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın aşk acısından kurtulmak için attığı adımları konu ediniyor. Leyla'nın yanısıra, aynı avukatlık bürosunda çalıştığı arkadaşlarının ilişkileri de mercek altına alınıyor.