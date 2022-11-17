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  4. Batman'da iki grubun kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman'da iki grubun kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

17.11.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunların hedefi olan 17 yaşındaki B.T. öldü. Kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki F.E. ise yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Batman'da iki grubun kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman'daki olay dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada B.T. silahla, F.E. ise bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. B.T. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.E.’nin ise tedavisi devam ediyor. B.T.’nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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Batman silahlı kavga

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