Gaziantep'te kadın cinayeti! Emekli polis, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

Gaziantep'teki olay dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Derya Y., işten çıktıktan sonra evine doğru giderken arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki emekli polis memuru eşi M.Y. (52) tarafından silahla vuruldu.

TALİHSİZ KADIN SOKAK ORTASINDA VURULDU

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Derya Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KOCA KAYIPLARA KARIŞTI

Eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısı koca M.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranıyor. (AA-İHA)