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Gaziantep'te kadın cinayeti! Emekli polis, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

16.11.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda, emekli bir polis boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında vurarak katletti. Kurşunların hedefi olan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Derya Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kayıplara karışan kocanın yakalanması için polis operasyon başlattı.

Gaziantep'te kadın cinayeti! Emekli polis, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti

Gaziantep'teki olay dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Derya Y., işten çıktıktan sonra evine doğru giderken arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki emekli polis memuru eşi M.Y. (52) tarafından silahla vuruldu.

TALİHSİZ KADIN SOKAK ORTASINDA VURULDU

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Derya Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KATİL ZANLISI KOCA KAYIPLARA KARIŞTI

Eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısı koca M.Y. ise olay yerinden kaçtı.

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Katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranıyor. (AA-İHA)

Kan donduran vahşet! Sokak ortasında katletti Kan donduran vahşet! Sokak ortasında katletti

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